TOP OF THE TOP Sopot Festival 2021. Wieczór pełen emocji, wzruszeń i gwiazd. Tak minął pierwszy festiwalowy dzień w Operze Leśnej! Ryszarda Wojciechowska

Edyta Górniak zakpiła z siebie, Majka Jeżowska pochwaliła się, że zostanie babcią, a gwiazda Reni Jusis znowu rozbłysła. To tylko kilka akcentów z wtorkowego (17 sierpnia), pierwszego dnia festiwalu TOP OF THE TOP w Operze Leśnej.