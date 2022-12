Kim jest Paulina Kowalska, czyli Pepi, która wystąpi w "Dzień Dobry TVN"? Poznajcie utalentowaną wokalistkę

Kim jest Pepi, czyli Paulina Kowalska, która wystąpiła w "Dzień Dobry TVN"?

W wieku 14 lat została wolontariuszką w Fundacji "Kreatywni" , która integrowała lokalną społeczność Chyloni, dzielnicy na której się wychowywała. Z czasem działania Pepi przerodziły się w pracę i szybko koordynowała projekty skierowane zarówno do dzieci, jak i seniorów. Równocześnie zaczęła szkolić swój warsztat wokalny i założyła zespół "Symbiosis", z którym grała po trójmiejskich pubach i kawiarniach. Miała przyjemność zrealizować swój pierwszy recital na deskach Teatru Gdynia Główna .

Pepi , czyli Paulina Kowalska , ma 28 lat. Z wykształcenia jest pracownikiem socjalnym, a na co dzień księguje faktury w międzynarodowej korporacji. Jej pasją jest muzyka, której poświęciła większość życia. Pierwszą piosenkę wymyśliła w wieku 8 lat . Jako nastolatka bardzo lubiła pisać, szczególnie krótkie wiersze i listy.

W dalszych latach Paulina współtworzyła duet wokalny "Pierwsza Piosenka", z którym występowała podczas ceremonii ślubnych. W roku 2019 zaśpiewała u boku Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w Porcie Gdynia w cyklu kołysanek skomponowanych przez jej nauczyciela wokalnego SaVaa.

W 2020 roku Paulina ruszyła z kanałem na YouTube, gdzie można ją znaleźć pod pseudonimem Pepi wokalistka. Tam publikuje swoje autorskie utworu. Dwa lata później była uczestniczką "Szansy na Sukces", a jej utwór "Dość" został wyróżniony na liście przebojów Radia WNET i zajął 5 miejsce w notowaniu. Ponadto założyła zespół, z którym do dziś gra swoje utwory na mniejszych i większych scenach w Trójmieście, m. in. w kwietniu zagrali koncert #NaPomocUkrainie organizowanym w Porcie Gdynia.

Paulina uczestniczyła w wielu konkursach wokalnych na terenie Polski, kwalifikując się do finałów oraz zdobywając wyróżnienia. We wrześniu zaśpiewała na Stadionie Narodowym w ramach akcji Wielkie Granie 2022. W ramach rozwoju artystycznego Pepi od 2021 roku należy do amatorskiej grupy teatralnej Teatru Komedii Valldal, której spektakle grane są na żywo dla publiczności.