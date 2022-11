Klątwa Ondyny odbiera Darii oddech. Dziewczynka miała przyjechać do Gdańska na operację, ale wycofał się sponsor. Ruszyła zbiórka na pomoc!

Klątwa Ondyny odbiera Darii oddech. Jak pomóc siedmiolatce? Ruszyła zbiórka!

Wydawało się, że tym razem siedmioletnia, ciężko chora Daria Shirina spod Kijowa dostała prawdziwy dar od Losu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób tu, na Pomorzu i w kraju już za niespełna dwa tygodnie miała razem z mamą Iryną przyjechać na leczenie do Gdańska.

Na 14 listopada wyznaczono termin operacji, która miała diametralnie odmienić jej życie. Uwolnić od respiratora - medycznego urządzenia na które – jak wydawało się do niedawna – skazana jest do końca życia. I sprawić, by mama Irina przestała noc w noc czuwać przy łóżku i nasłuchiwać czy Daria normalnie oddycha.