Kierowca ciężarówki złapany na bramkach A1 podczas rutynowej kontroli. We krwi miał prawie 2 promile alkoholu,

Złapany na bramkach przy autostradzie

W poniedziałek 19 września 2022 roku w godzinach porannych, na autostradzie A1 koło bramek poboru opłat w Rusocinie, patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej samochód ciężarowy z naczepą. Zestawem należącym do polskiej firmy przewożono cukier z Włocławka do Pruszcza Gdańskiego.

W trakcie pobierania od kierującego wymaganych dokumentów, inspektorzy poczuli wyraźną woń alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało 0,861 mg/l (ponad 1,8 promila) alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę. Drugie badanie, przeprowadzone po kwadransie, wykazało tendencję wzrostową alkoholu w wydychanym powietrzu – 0,948 mg/l (blisko 2 promile). W trakcie rozmowy z inspektorami, kierujący powiedział, że spożywał alkohol przez całą sobotę i niedzielę.