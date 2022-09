Wypadek w Bojanie gm. Szemud. 12.09.2022. Pijany 21-latek z Gdyni wjechał w drzewo. Miał prawie 2 promile. ZDJĘCIA Artur Baran

12 września 2022 r. po godz. 2 w nocy doszło do zdarzenia drogowego w gminie Szemud. Na ul. Perkoza w Bojanie 21-letni mieszkaniec Gdyni wjechał w przydrożne drzewo. Okazało się, że był nietrzeźwy - we krwi miał prawie 2 promile. Za swój wyczyn został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. złotych. Ponadto grozi mu kara pozbawienia wolności do dwóch lat.