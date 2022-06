Kapielisko Miejskie w Malborku: w wodzie już tłumy, ale oficjalne otwarcie dopiero 25.06.2022

Ostatni upalny weekend (11-12 czerwca) pokazał, że Kąpielisko Miejskie przy ul. Wileńskiej na Nogacie w Malborku jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Zwłaszcza w sobotę temperatura w słońcu osiągała grubo ponad 30 stopni Celsjusza. Ochłody w wodzie szukali więc zarówno młodsi, jak i starsi.

Zdarza się też, że dzieci przychodzą same i wskakują do wody. Gdyby – odpukać – komuś coś się stało, kto będzie odpowiadał? Na pewno nie władze miasta i nie zarządca tego miejskiego terenu, czyli Ośrodek Sportu i Rekreacji, bo kąpielisko jeszcze nie działa. Warto przypomnieć, że każdego roku Rada Miasta Malborka, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z prawa wodnego, musi podjąć uchwałę w sprawie aktualnego wykazu kąpielisk. Tam wskazuje miejsce do letniego odpoczynku nad wodą i czas działania.