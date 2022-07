Pies na plaży. Czy to legalne? W tych miejscach nad Bałtykiem nie możesz wyprowadzać czworonoga!

Idziesz na plażę z psem? Uważaj, w większości miejsc jest to zabronione!

I rzeczywiście, choć w większości miejsc nad Bałtykiem plażowanie w towarzystwie pupili, a nawet spacer z psem wzdłuż morskiego wybrzeża jest niedozwolone, to wiele osób niestosuje się do tego zakazu, a czasem nawet o nim nie wie. Przepisy te regulowane są przez władze lokalne, a ci którzy ich nie przestrzegają muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości nawet 500 zł. W praktyce, większość interwencji straży miejskich w takich przypadkach kończy się upomnieniami i prośbą o opuszczenie plaży.

Do naszej redakcji zgłosił się turysta z województwa łódzkiego, który na wakacje postanowił wybrać się do Krynicy Morskiej. Jak podkreśla, wiele osób lekceważyło zakaz wprowadzania psów na plażę.

Pies na plaży. Gdzie nad Bałtykiem możemy się wybrać z naszym czworonogiem?

Regulamin plaży - to aspekt, z którym warto zapoznać się przed wyjazdem nad morze. W niektórych częściach nadmorskich plaż w Polsce pies musi przebywać na smyczy i w kagańcu, w innych może swobodnie biegać i się kąpać. Są też miejsca w których prawo jest bardziej szczegółowe, np. w Sopocie plaże są zamknięte dla psów od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem odcinka plaży od wejścia nr 43 do wejścia nr 45 w godzinach od 18 do 24.