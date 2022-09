Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ogólnodostępny. Pierwszego dnia przez śluzę przepłynęło kilkadziesiąt jednostek! Kamil Kusier

W niedzielę 18 września 2022 roku Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został oficjalnie udostępniony wszystkim uczestnikom. Pierwszego dnia działania śluzy nie brakowało chętnych, aby przeprawić się z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańskiej lub w drugą stronę, jak również zobaczyć efekty przekopu. Przepełnione parkingi, mnóstwo spacerowiczów i to, co najważniejsze, a więc pełna śluza jachtów i innych jednostek pływających. Pojawili się także kajakarze. Ci musieli się jednak obejść smakiem, bowiem dla nich kanał jest niedostępny, choć nie brakowało śmiałków, którzy podpłynęli pod sam most.