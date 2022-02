Kamil Damentka: Mój rozwój zawsze podążał dwutorowo. Starałem się, by rozwijając się sportowo, nigdy nie zapominać o nauce

Był pan do niedawna czołowym polskim triathlonistą. Co spowodowało, że mimo dobrej formy powiedział pan pas?

Kiedy skończyłem kategorię juniora, mając 19 lat, powiedziałem sobie, że okres młodzieżowca będzie dla mnie czasem, w którym chcę jak najmocniej rozwinąć się jako zawodnik i podnieść swój poziom sportowy tak, żebym był w stanie rywalizować na arenie międzynarodowej i walczyć w przyszłości o kwalifikację olimpijską. Trenowałem najciężej jak potrafiłem, łącząc triathlon ze studiowaniem. Doszedłem do momentu, w którym by ścigać się na jeszcze wyższym poziomie i realizować sportowe marzenia, musiałbym zrezygnować ze studiowania i całkowicie skupić się na sporcie. Dodatkowo kiedyś postanowiłem, że wraz z końcem kategorii U23 podejmę decyzję, czy mogę skupić się na profesjonalnym sporcie czy wybiorę naukową ścieżkę mojej dalszej kariery. Niestety kontuzje nie pozwoliły mi rozwinąć się sportowo tak, jak to planowałem, dlatego podjąłem decyzję o zmianie. Cieszę się, że mój rozwój zawsze podążał dwutorowo. Starałem się, by rozwijając się sportowo, nigdy nie zapominać o nauce. Ostatecznie na studiach udało mi się to połączyć i tą drogą chcę podążać. Kocham sport i fascynują mnie możliwości, jakie daje nam psychologia. Nadal łączę moją pasję z trenowaniem i nauką. Przede mną wiele nowych sportowych wyzwań i celów, które chcę zrealizować. Obecnie moim marzeniem jest zostanie psychologiem sportu, a zawodniczo chcę poprawiać maksymalnie moje rekordy życiowe.