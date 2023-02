Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Malbork". Łzy wzruszenia, gratulacje i podziękowania za ponad 20 lat działalności

Są chwile, gdy 22 Baza Lotnictwa Taktycznego bardziej niż z pilotami kojarzy się z tancerzami, co zresztą przyznał podczas koncertu jubileuszowego sam dowódca malborskiej jednostki. Ale da się wyciągnąć wspólny mianownik: to, co prezentują podopieczni Anetty Ciok z Zespołu Pieśni i Tańca 22 BLT „Malbork”, są tańce wysokich lotów. Spektakl na 20-lecie zespołu, opóźniony o dwa lata przez pandemię koronawirusa, tylko to potwierdził.