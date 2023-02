Studniówka w ZSO w Bytowie. Polonez w wykonaniu uczniów to majstersztyk | ZDJĘCIA, WIDEO

Autorami tego wyjątkowego układu figur i przejść w polonezie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie byli, jak zwykle, Katarzyna Madejska i Dariusz Klimkowski ze Studia Tańca Bytów

- To jest tradycja tej szkoły już kilkunastoletnia. Staramy się z moja partnerką, jako nauczyciele tańca, co roku robić układy ciekawe, dostosowane do grupy, do ich umiejętności. One nie są jednakowe. Obserwując inne układy polonezów w Polsce, widzę , że jest jeden układ, który grupy wielokrotnie powtarzają. My natomiast staramy się, żeby było ciekawie i dla uczestników-maturzystów, i dla widowni, która stoi tutaj pół godzinki i chce zobaczyć artystyczne wydarzenie taneczne – zdradził nam Dariusz Klimkowski ze Studia Tańca Bytów.