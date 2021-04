Jarosław Wałęsa : Ojciec próbuje, jak każda głowa rodziny, zadbać o jej byt. Poza tym zazdroszczę mu wolności

Jarosław Wałęsa pytany, jak zareagował na to ogłoszenie taty o poszukiwaniu pracy, odparł:

– Zazdroszczę ojcu wolności. Tego, że może mówić i robić więcej, niż większość polityków. Kiedy przed laty dla niego pracowałem, ojciec często powtarzał: – Jarek, mnie to już ani nic nie pomoże, ani nic nie zaszkodzi. Wtedy myślałem, że to zgrabny tekst, ale nie rozumiałem jego kontekstu. A teraz wiem, że ojciec może robić naprawdę to, co mu się żywnie podoba. I to jest ta wolność, której mu zazdroszczę.