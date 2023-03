Jakość powietrza w Malborku. W sezonie grzewczym może być problem. Czy Straż Miejska kontroluje, co trafia do pieców?

Jakość powietrza w Malborku. Pokazują ją czujniki

Każdy może sprawdzić, czym oddycha się w Malborku. Na bieżąco pokazują to czujniki jakości powietrza rozmieszczone we wszystkich dzielnicach miasta. To pomysł zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Oto ich lokalizacja:

Czym oddychają malborczycy? Są raporty

Ma to związek z tym, co wydobywa się z rur wydechowych samochodów, ale w sezonie grzewczym przede wszystkim z dymem z kominów. Jak informuje firma Airly sp. z o.o. z Krakowa, która montowała czujniki na zlecenie miasta, ocena jakości powietrza obejmuje przede wszystkim określenie poziomu pyłów zawieszonych (PM2.5 oraz PM10), a także wybranych zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku siarki, ozonu, tlenków azotu, tlenku węgla oraz benzenu). Te zanieczyszczenia są zwykle wynikiem spalania paliw. Z kolei pył zawieszony to mieszanina bardzo małych cząstek. W przypadku pyłu PM2.5 są to cząstki mniejsze niż 2.5mikrometra, a PM10 – mniej niż 10 mikrometrów. Warto wiedzieć, że to naprawdę maleństwa, bo mikrometr to zaledwie jedna tysięczna milimetra.