Jaki ma być Sopot w 2030 roku? Mieszkańcy chcą uzdrowiska z prawdziwego zdarzenia, wyższego komfortu życia i większego wpływu na władzę

Podczas warsztatów zorganizowanych w siedzibie uniwersytetu SWPS, który przygotowuje dla miasta dokument strategiczny, mniej ważne okazały się kwestie cyfryzacji, czy zagrożeń klimatycznych ujęte w innych proponowanych wyzwaniach i wizjach dla miasta. Przepadły też propozycje zwrócenia większej uwagi na zróżnicowanie branż pracodawców w Sopocie czy próby przyciągnięcia nowych firm. Ciekawa dyskusja wywiązała się w związku z kwestiami demografii. Z jednej strony zgadzano się że Sopot, który był na przełomie lat 80/90 miastem 50-tysięcznym z obecnymi ok. 35 tysiącami mieszkańców wyludnia się. Ma to niekorzystny wpływ na budżet miasta składający się z części podatku dochodowego sopocian. Jednak radny Piotr Kurdziel, jednocześnie prezes spółdzielni mieszkaniowej „Przylesie”, zauważał, że jest to powrót do normalnego zagęszczenia lokali mieszkalnych, wcześniej często przeludnionych a bardziej komfortowo żyją w nich ludzie zamożniejsi i płacący wyższe podatki.