Sopot: Po pandemicznej przerwie ruszają konsultacje z mieszkańcami w sprawie przyszłości miasta. Magistrat przygotowuje strategię kurortu

Przygotowywany dokument określi co Sopot chce osiągnąć i jaki ma być do roku 2030. Najbliższe warsztaty konsultacyjne odbędą się 28 września 2021 od godz. od 17:00 do 20:00 w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Polnej 16/20 (dawna szkoła obok sopockiego rynku na Wyścigach). Z powodu obostrzeń związanych z pandemią wymagana jest rejestracja w urzędzie miasta lub przez stronę internetową Sopotu

.

Konsultacje mają zdefiniowaną tematykę, organizatorzy podają, że poszukiwane będą odpowiedzi na pytania: