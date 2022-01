Jak sprawdził się bus autonomiczny, który jeździł po gdańskim cmentarzu? Czy to transport przyszłości? - miejsce testów

Bus autonomiczny na gdańskim cmentarzu pojawił się w ramach projektu Sohjoa Last Mile realizowanego przez Miasto Gdańsk. Lokalizacja do testów została wskazana w badaniu opinii publicznej przez mieszkańców. Cmentarz Łostowicki to obszar 50 hektarów, więc nic dziwnego, że ludzie wybrali to miejsce do testów. Regulamin porządkowy nekropoli dopuszcza wjazd pojazdami mechanicznymi dla osób powyżej 65 roku życia. Średnio z tego przywileju codziennie korzysta od 50 do 70 kierowców.