Bus autonomiczny przez 30 dni będzie kursował po Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Nieodpłatne kursy

Cmentarz Łostowicki to obszar 50 hektarów, więc bus autonomiczny to idealne rozwiązanie dla osób, które nie czują się na sile, by pieszo pokonać drogę.

- Musimy szukać narzędzi, którymi będziemy starać się pomóc osobom starszym, czy osobom z niepełnosprawnościami w poruszaniu się na cmentarzu. To jest jeden cel szukania tego typu rozwiązań. - powiedział na inauguracji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

To już nie pierwszy test busa autonomicznego w Gdańsku, jednak tym razem w autobusie nie będzie kierowcy. Operator busa będzie w nim przebywał tylko przez pierwszy tydzień, natomiast później pasażerowie będą jeździli już sami. Oczywiście zdalnie będzie pełniony nadzór nad tym sprzętem.