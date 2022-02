Jak pracujemy w pandemii? Globalna rewolucja komunikacyjna

Jak zmienił się system pracy wraz z wybuchem i rozwojem pandemii?

Wybuchowi pandemii towarzyszyło to, co często określamy w ClickMeeting mianem globalnej rewolucji komunikacyjnej. W bardzo krótkim czasie wiele podmiotów z różnych sektorów musiało diametralnie zmienić swoje przyzwyczajenia, przestawić się z kontaktów bezpośrednich na kontakt online. Dotyczyło to niemal wszystkich segmentów ich funkcjonowania: od organizacji pracy własnych zespołów po sposób porozumiewania się z klientami czy kontrahentami. Do wirtualnej rzeczywistości trzeba było przenieść zarówno małe, regularne spotkania wewnętrzne, jak i duże wydarzenia i konferencje. Skalę tych przeobrażeń dobrze oddaje liczba wydarzeń organizowanych na naszej platformie. O ile w 2019 roku wspieraliśmy 627 033 webinarów i spotkań, w 2020 roku było ich już 2 316 074, a łączna liczba uczestników wyniosła ponad 30 milionów.

Czy Polacy byli na to gotowi?