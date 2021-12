Sztuczna inteligencja. Odkrywanie nowych możliwości wciąż trwa

Mark Zuckerberg zapowiedział rewolucję w sferze online. Odnoszę jednak wrażenie, że ta rewolucja już postępuje. Sztuczna inteligencja na dobre wkroczyła do naszego życia, czy to dopiero przed nami?

To prawda, rewolucja AI odbywa się już teraz. Kiedy jeszcze 2 lata temu prezentowaliśmy nasze voiceboty i chatboty na rynku, to zainteresowanie było wprawdzie spore, ale firmy nie planowały automatyzacji obsługi klienta na większą skalę. Od momentu wybuchu pandemii to podejście się zmieniło. Automatyzacja stała się realną potrzebą biznesową, a procesy zakupowe botów, które kiedyś trwały nawet 15 miesięcy, teraz czasami zamykamy w 3 miesiące.

Jak to się stało, że AI zaczęła szturmem podbijać firmy?

Jej najpopularniejsze obecnie zastosowanie biznesowe to analiza danych, których firmy generują ogromne ilości. Sztuczna inteligencja pozwala klasteryzować i kategoryzować dane, a także dokonywać predykcji, np. zachowań konsumentów. AI jest również bardzo popularna w marketingu - reklamy Google Ads uczą się i optymalizują na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji. Wiele agencji próbuje również znaleźć sposób na użycie AI do poprawy konwersji reklam wideo i graficznych - byśmy automatycznie wiedzieli, że użytkownicy chętniej klikną reklamę, jeśli np. użyjemy koloru purpurowego, a sylwetka aktora pojawi się w dolnym prawym rogu. Są już programy, które przy pomocy AI tworzą treści takie jakie artykuły czy posty do social media. Rośnie też popularność zastosowania AI w obsłudze klienta. Po wprowadzeniu lockdownu obciążenie infolinii bankowych wzrosło nawet o 80%, przeciążeni konsultanci nie byli w stanie obsłużyć wszystkich spraw, a klienci denerwowali się długim oczekiwaniem na połączenie. Skuteczny voicebot potrafi odebrać nawet 1000 telefonów na sekundę, czyli w ciągu 8 godzin mógłby obsłużyć wszystkich dorosłych Polaków.