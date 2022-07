Jak polubić nudę? Czy warto? Felieton Wojciecha Wężyka

Spokój wydawał się wtedy jakąś karą. Niechcianą pauzą w symfonii zabaw i atrakcji. Nuda tak pięknie rozciągała czas, którego miało się przecież zawsze w nadmiarze. Jak pięknie byłoby potrafić zachować tę umiejętność w dojrzałym wieku. Jest to chyba jednak niemożliwe. Wytrenowany przez lata pracy zawodowej w zgodzie z zasadą, że inteligentni ludzie nie marnują czasu, ćwiczony w takt nieprzekraczalnych terminów zakończenia projektów, mimo szaro-burego nieba za oknem i połowy urlopu, wciąż szukam chociażby najmniejszych obowiązków. Powraca to dziecięce pytanie – co tu robić? Ale tym razem, mam na nie dużo więcej odpowiedzi niż podpowiadałaby kanikuła.

Pierwszy tydzień urlopu mija w amoku aktywności. Miotam się między siodełkiem roweru a siodłem do jazdy konnej, buty do biegania zmieniam na spacerowe. Wreszcie nogi zaczynają odmawiać posłuszeństwa, jedynie wyżeł i owczarek wydają się doskonale rozumieć, po co to wszystko. Są skupione i gotowe do natychmiastowego wyjścia z domu. Po kilku dniach padam upojony endorfinami, a umęczone łydki podpowiadają mi, żeby zwolnić i po prostu usiąść.