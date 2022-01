"Jak pokochałam gangstera?". Charakteryzacje gwiazd. Niektóre osoby trudno rozpoznać

"Jak pokochałam gangstera?" to nowy obyczajowy komediodramat, który od 5 styczniamożna oglądać na platformie Netflix. Opowiada on historię znanego gdańskiego gangstera, Nikodema Skotarczaka, znanego lepiej jako „Nikoś”. Co ciekawe nie została ona przedstawiona z perspektywy głównego bohatera, a kobiety, która pojawia się w jego życiu.