Jak obalić reżim w Polsce? Felieton Dariusza Szretera

Czy zdają sobie Państwo sprawę, że żyjemy w kraju gdzie stosowane są „metody wzięte rodem z reżimu Łukaszenki”? Nie, pisząc te słowa nie padłem bynajmniej ofiarą propagandy głoszonej przez któregoś z oszalałych przedstawicieli „totalnej” opozycji. Cytuję dosłownie wypowiedź jednej z najlepiej poinformowanych osób w Polsce - ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP, Zbigniewa Ziobry. Cóż zatem pchnęło go do tak radykalnych deklaracji? Czyżby ruszyło go sumienie w związku z nękaniem Igora Tulei, Pawła Juszczyszyna i innych niezależnych sędziów i prokuratorów? A może mierżą go represje jakim nieustannie poddawana jest „Babcia” Kasia? Albo nie wytrzymał po ostatniej prowokacji i policyjnym najściu na dom Mariana Banasia, tuż przed ogłoszeniem niekorzystnego dla rządu raportu NIK? Taka troska byłaby całkiem zrozumiała, zważywszy, że wobec pata z wyborem następcy Adama Bodnara, w kręgach bliskich władzy zrodził się pomysł by kompetencje RPO przejęło... Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale nie, nic z tych rzeczy. Do wypowiedzenia tych twardych, męskich słów skłoniły ministra Ziobrę prześladowania, których doświadcza kierowana przez ojca Rydzyka fundacja Lux Veritas. Sieć Obywatelska Watchdog Polska miała bowiem czelność pozwać ją do sądu, po tym, jak przez cztery lata nie mogła się doprosić o ujawnienie publicznych informacji na temat dofinansowań fundacji przez rząd i inne publiczne instytucje.