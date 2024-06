Inwestycja za 15 milionów złotych w końcu spełni swoją funkcję. Lądowisko na dachu gdyńskiego szpitala gotowe

Lądowisko na szpitalu w gdyńskim Śródmieściu nareszcie gotowe

Niemałe zamieszanie było wokół lądowiska w samym sercu miasta. Inwestycja ukończona była teoretycznie w listopadzie 2022 roku, a pół roku później miało miejsce pierwsze testowe lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. Od tamtego czasu wciąż jednak nie można było z niego korzystać - potrzebne były bowiem odbiory techniczne i ukończona musiała zostać infrastruktura.

We wtorek, 4 czerwca, na 40-metrowej wieży Szpitala św. Wincentego a Paulo oficjalnie otworzono lądowisko "Gdynia Szpital". Lądowisko jest gotowe do przyjmowania pacjentów przewożonych przez śmigłowce LPR i zostało włączone do struktur Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Według wstępnych szacunków ma obsługiwać cztery transporty miesięcznie.