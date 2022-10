Ida Nowakowska wspomina premierę filmu "Ania". Zdjęcie z Oliwią Bieniuk robi furorę w sieci. Tak komentują je internauci

Film "Ania" trafił na ekrany na początku października. Wcześniej mogli zobaczyć go uczestnicy pokazów — w Warszawie i w Gdyni. Na obu wydarzeniach byli obecni nie tylko bliscy Anny Przybylskiej, ale także zaproszone gwiazdy. W Trójmieście gościła m.in. Ida Nowakowska, która przed seansem nie potrafiła pohamować emocji.

- Myślę, że ten film uczy tego, żeby szanować każdą chwilę, i ją celebrować, bo życie jest krótkie i nie wiemy, kiedy będzie koniec tego naszego czasu tutaj, więc wiem, że taka lekcja mnie czeka. Natomiast to wszystko jest też przepiękne. Takie wspomnienia to jest najpiękniejsze, co można dać człowiekowi, którego nie ma już na tej ziemi. Ten film jest wspomnieniem i lekcją — komentowała gwiazda TVP w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.