Ida Nowakowska przed premierą filmu "Ania" nie potrafiła pohamować emocji. Z niecierpliwością czekała na produkcję. Zobaczcie co zdradziła

- Myślę, że ten film uczy tego, żeby szanować każdą chwilę, i ją celebrować, bo życie jest krótkie i nie wiemy, kiedy będzie koniec tego naszego czasu tutaj, więc wiem, że taka lekcja mnie czeka. Natomiast to wszystko jest też przepiękne. Takie wspomnienia to jest najpiękniejsze, co można dać człowiekowi, którego nie ma już na tej ziemi. Ten film jest wspomnieniem i lekcją.