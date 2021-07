I pływacki wyścig dookoła mola 2021. Nikodem Wieczorkowski z Tczewa najszybszy z grona 152 pływaków w Sopocie ZDJĘCIA

I wyścig pływacki dookoła mola 2021 imienia Jacka Starościaka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, organizator pływackich zawodów, zdecydował, że zawodnicy startować będą w 10-osobowych grupach. To z kolei spowodowało, że do końca nie było wiadomo, kto zwyciężył. W pierwszej grupie przypłynął z dużą przewagą Nikodem Wieczorkowski. Tczewianin uzyskał czas 16.19,47.

- Pochodzę z Tczewa, ale na co dzień ćwiczę w klubie MKP Szczecin u trenera Mirosława Drozda. Warunki były trudne i muszę przyznać, że dawno w takich nie pływałem. Mam tutaj na myśli falę. Startowałem po raz czwarty w tych zawodach. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać, bo do tej pory zawsze byłem na podium. Jestem teraz w okresie przygotowań do mistrzostw Polski na wodach otwartych, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Olecku. Wystartuję tam na dystansie 7,5 km. Te zawody w Sopocie były dla mnie rozgrzewką, treningiem - przyznał nam już na mecie Nikodem Wieczorkowski.