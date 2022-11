Hattrick Izabeli Pawłowskiej i wysoka wygrana AZS-u UG Gdańsk na inaugurację sezonu Ekstraligi Kobiet w futsalu

Derby Pomorza dla piłkarek AZS-u UG Gdańsk na inaugurację sezonu Ekstraligi Kobiet w futsalu

5 minut później zawodniczki Tomasza Aftańskiego mogły się cieszyć z trzeciego gola. Paula Zawistowska odegrała do Iwony Wudarczyk, a ta wykorzystując błąd w ustawieniu Adriany Banaszkiewicz, skierowała piłkę do siatki tuż przy bliższym słupku.

W mecz doskonale weszły piłkarki z Gdańska. Już na początku 2 minuty meczu piłkę pod własną bramką odebrała Izabela Pawłowska, która chwilę później wykorzystała dobre podanie od Natalii Urbanowicz i było 1:0 dla zespołu z Uniwersytetu Gdańskiego. 10 minut później również Izabela Pawłowska podwyższyła wynik spotkania na 2:0, strzelając praktycznie z tego samego miejsca, co przy pierwszym trafieniu.

Choć piłkarki z Tczewa starały się zagrozić bramce Weroniki Wieżynis, to widać było na parkiecie, że zespół Pogoni jest beniaminkiem rozgrywek. To, co nie udawało się przez pierwsze kilkanaście minut, udało się w 18 minucie meczu. Zamieszanie pod bramką AZS-u i Kamila Wołejszo trafiła na 3:1.