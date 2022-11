Igor Lewiński z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego został mistrzostwa Europy juniorów w klasie iQFoil

Na starcie mistrzostwa Europy juniorów i juniorów młodszych w klasie iQFoil stanęło 289 zawodników i zawodniczek, w tym 29 reprezentantów Polski. Medale zostały rozdane w trzech kategoriach wiekowych: U15, U17, U19. Regaty odbywały się w silnowiatrowych warunkach, co stanowiło nie lada wyzwanie dla młodych żeglarzy. Pływanie na foilu, który unosi deskę ponad wodę, wymaga nie tylko wysokich umiejętności, ale też dużej siły. W takich warunkach zazwyczaj lepiej radzą sobie zawodnicy więksi, dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi. Wyjątkami potwierdzającymi regułę są polscy zawodnicy – Igor Lewiński (Gdański Klub Żeglarski) i Maria Rudowicz (UJKS Szturwał Kalisz).

Igor pokazał niesamowitą ambicję i charakter godny sportowca. Po nieudanym pierwszym dniu, kiedy stracił bardzo dużo punktów, usiadł z trenerem do analizy błędów i w kolejnych dniach było już tylko lepiej. Zaczął mozolnie odrabiać starty i już kolejnego dnia wskoczył do pierwszej 10-tki, następnego było już czwarty, a eliminacje zakończył na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, co dało mu pewny awans do serii finałowej. W wyścigu medalowym Igor Lewiński nie dał szans faworyzowanym rywalom z Francji, popłynął wyścigi doskonale taktycznie i wywalczył tytuł mistrza Europy!