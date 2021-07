Grzegorz Berendt, p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: Będziemy mówić o tych, którzy zła się nie ulękli

Jaka jest pańska wizja pracy Muzeum II Wojny Światowej - będzie to kontynuacja projektu poprzedniego dyrektora, dr. Karola Nawrockiego, czy będzie Pan miał autorski plan? Może będzie to swego rodzaju fuzja dotychczasowej strategii z osobistymi pomysłami?

Sternik się zmienił, statek płynie dalej obranym kursem. Stawiam przed naszą instytucją dwa główne zadania. Oba wynikają z realizowanej przez nią misji i są zbieżne z tym, czemu ostatnie cztery lata swojej aktywności zawodowej poświęcił dr Nawrocki. Trwają intensywne prace nad wybudowaniem Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Bez wątpienia temu zadaniu poświęcamy i będziemy poświęcać przez kilka lat bardzo dużo energii. Dzięki tej inwestycji w godny sposób upamiętnimy tych, którzy głosili: W Gdańsku służymy Polsce. Dla tego celu pracowali i polskiej obecności w Gdańsku bronili dostępnymi środkami, przezwyciężając skutecznie wielorakie trudności. Kiedy zaszła taka konieczność z bronią w ręku. Naszym współobywatelom i zagranicznym gościom opowiemy o pierwszej bitwie II wojny światowej, w miejscu, gdzie się ona toczyła, upamiętniając tych, którzy weszli do panteonu bohaterów Rzeczpospolitej. Uczestniczyłem w formułowaniu tych celów, wspierając dr. Karola Nawrockiego, kiedy był on dyrektorem Muzeum. Są mi one bliskie. Obok siebie widzę koleżanki i kolegów z Muzeum, którzy systematyczną pracą pomagają je osiągać. To cieszy i wzmacnia. Rzeczą oczywistą jest troska o zasób Muzeum jako całości, opieka nad zbiorami, powiększanie ich oraz szukanie możliwości podzielenia się wiedzą na ich temat z jak największą liczbą odbiorców. Przez wystawy, publikacje, zajęcia edukacyjne, aktywności kulturalne, media społecznościowe musimy nieprzerwanie opowiadać, jak straszliwe następstwa dla Polski i innych krajów świata miała II wojna światowa. Jednocześnie będziemy przypominać o tych, którzy zła się nie ulękli. W pierwszej kolejności o naszych rodakach, walczących po stronie dobra od pierwszego do ostatniego dnia tamtego konfliktu. Instytucja będzie w tym celu wykorzystywać dostępne i skuteczne metody docierania do odbiorców, w tym nowe technologie. Moje wieloletnie doświadczenie na polu naukowym umacnia mnie w przekonaniu o bezsprzecznie istotnej roli prac merytorycznych, w tym badań naukowych, szeroko pojętych działań edukacyjnych, jak i wydawniczych, których dynamika jest dla mnie szczególnie ważna w aspekcie piastowanego obecnie stanowiska.