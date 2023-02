Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 4.02.2023 r. Poznaliśmy skład biało-zielonych. Wrócili Jarosław Kubicki i Flavio Paixao?

Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk. W sobotę (4.02.2023 r.) Lechia Gdańsk zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze w meczu PKO Ekstraklasy. Na kogo postawił trener Marcin Kaczmarek? Czy do gry wrócili zawodnicy, których brakowało w poprzednim meczu? Sprawdźcie oficjalny skład Lechii Gdańsk na mecz z Górnikiem Zabrze.

W ostatnim meczu nie grali Joeri de Kamps, Flavio Paixao oraz Jarosław Kubicki. Holender na pewno nie będzie jeszcze do dyspozycji sztabu szkoleniowego Lechii. A jak wygląda kwestia pozostałych zawodników? Holender wciąż dochodzi do siebie po kontuzji mięśnia dwugłowego i jeszcze nie wrócił do treningów z całym zespołem. Kubickiego zabrakło w spotkaniu z Wisłą z powodu anginy, a Paixao nabawił się urazu podczas jednego z treningów.

- Jarek już jest zdrowy i trenuje z zespołem. Jest gotowy do gry. Flavio wznowił treningi, ale na razie indywidualnie. Myślę, że to kwestia najbliższych dni, kiedy dołączy do zespołu – zdradził Marcin Kaczmarek, trener Lechii.

W meczach ligowych może grać także Jakub Kałuziński. Wiadomo już, że nie podpisze nowego kontraktu i po sezonie odejdzie z Lechii.