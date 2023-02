Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 4.02.2023 r. Biało-zieloni uratowani przez Łukasza Zwolińskiego. Wcześniej śnieżyca i kontrowersje ZDJĘCIA

Zanim sędzia był zmuszony przerwać mecz, to biało-zieloni skierowali piłkę do siatki. Skutecznym strzałem z bliska popisał się Łukasz Zwoliński, ale uczynił to z pozycji spalonej i bramka nie została uznana. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, są zaangażowane w walkę o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, więc nic dziwnego, że to była twarda walka o zwycięstwo. Z czasem nad stadionem rozpętała się śnieżyca, a w 28 minucie sędzia Damian Sylwestrzak był zmuszony przerwać mecz i piłkarze udali się do szatni.