Golden Pointe Shoes. Młodzi ludzie z całego świata rywalizują o miano najlepszego tancerza. Nagroda to 5 000 euro Gabriela Pewińska

W tym roku chcielibyśmy z naszym konkursem dotrzeć do szerokiej publiczności. Trafić do ludzi wrażliwych na piękno sztuki, kochających taniec i muzykę, do tych, którzy szukają nowych inspiracji i emocji. Konieczność zdalnej organizacji naszego wydarzenia z jednej strony mocno nas ogranicza, odbierając przyjemność obcowania ze sztuką na żywo, ale z drugiej powoduje, że możemy zaprosić wszystkich do podziwiania tanecznych osiągnięć młodych tancerzy z całego świata. Jesteśmy przekonani, że talent absolwentów jest warty dzielenia się nim z innymi – podsumowuje Paulina Andrzejewska-Damięcka, dyrektor konkursu Golden Pointe Shoes.