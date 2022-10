Główna Izba Przyjęć i Oddział Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni po remoncie. Zobaczcie jak wygląda w środku!

- Zakończyliśmy projekt, którego plany sięgają nawet 2011 roku - podkreślała Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes Szpitali Pomorskich. - Udało nam się zrealizować tą infrastrukturę tak, aby była ona przyjaźniejsza dla pacjentów oraz personelu szpitala. To jedna z nielicznych inwestycji, w której przewaga środków pochodzi od samorządu województwa. Szpital w Redłowie nadal wymaga kolejnych inwestycji, ale cieszy nas to, co już możemy oddać do użytku. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie posłuży nam wszystkim.