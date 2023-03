Głodówka - czy jest skuteczna? Jakie przynosi efekty? Czy to zdrowe? Wady i zalety stosowania głodówki [18.03.2023 r.]

Głodówka - na czym polega?

Głodówka, jak sama nazwa wskazuje, polega na długotrwałym powstrzymywaniu się od jedzenia. Może występować również pod innymi nazwami - np. detoks lub post. To temat, który w sieci jest przedmiotem nieustającej dyskusji - stosować czy nie stosować? A jeżeli stosować, to jak do tego podejść i ile czasu taka głodówka ma trwać? Sprawdzamy!