Gdzie spędzić czas w ferie? Gdyńskie instytucje i szkoły zapraszają

Zajęcia w ferie to jednak nie tylko obszerna lista gdyńskich instytucji, które można odwiedzić, w uczniowską Akcję Zima, włączyły się również gdyńskie szkoły. Miasto szacuje, że w łącznie 31 szkołach z zimowej opieki skorzysta ponad 2 600 gdyńskich uczniów. Pomógł w tym UNICEF, który na takie zajęcia przekazał blisko 1,9 miliona złotych. W Gdyni uczy się obecnie też ponad 2 300 uczniów z Ukrainy, dzięki środkom UNICEF-u, dla nich i dla młodych gdynian będą odbywały się feryjne zajęcia.

– W tym roku mamy szeroką ofertę zajęć podczas ferii, a to dzięki współpracy i dofinansowaniu z UNICEF. Na Akcję Zima przeznaczyliśmy blisko 2 mln zł dla około 2 tys. mieszkańców. Zarówno dla tych, którzy przyjechali, uciekając przed wojną na Ukrainie, ale także dla gdynian. Planujemy szereg działań. To są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, wyjścia do rożnego rodzaju placówek. Ważne jest to, że są one realizowane niemalże we wszystkich szkołach podstawowych w Gdyni. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze szkołami, ponieważ rekrutacja jeszcze trwa – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.