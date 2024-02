Gdyńskie wspomnienia z 2008 roku. Co się wtedy działo? ŁK

Przenieśliśmy się w czasie do roku 2008! Pamiętacie, jak wygadała wtedy Gdynia? Zajrzeliśmy do naszego archiwum i wyszukaliśmy dla Was fotografie, które przeniosą nas w czasie do roku 2008!