Gdyńska policja zapowiada, że zadba o bezpieczeństwo pieszych na chodnikach. W tle nowy taryfikator mandatów

- Nie jest to imponująca liczba, zważywszy, że wystarczy przejść się ul Morską czy ul. Świętojańską, by w ciągu pół godziny naliczyć zdecydowanie więcej niż 6 pojazdów jeżdżących po chodnikach, a już zdecydowanie więcej pojazdów, które nie mogły dostać się na miejsce postoju inaczej, niż manewrując po chodniku. Alternatywnie - lewitując - uważa Łukasz Piesiewicz z Miasta Wspólnego.

Komenda Miejska Policji w Gdyni odpowiadając na pismo stowarzyszenia Miasto Wspólne zadeklarowała większą intensywność działań w sprawie kierowców jeżdżących po chodnikach . Jak podkreślają społecznicy, do tej pory policjanci nie mogli pochwalić się tu sukcesami. Według danych z zeszłego roku przez całe 12 miesięcy funkcjonariusze zanotowali zaledwie 6 takich wykroczeń

Gdyńska policja wybije z głowy kierowcom jazdę po chodnikach?

Przypomnijmy, że od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów, według którego za jazdę po chodniku grozi mandat w wysokości 1500 złotych. Według społeczników to właśnie wyższe stawki mandatów mają szansę wpłynąć na kierowców łamiących przepisy, którzy narażą swoim zachowaniem życie i zdrowie pieszych. Jednak, jak podkreślają, same nowe stawki to za mało, potrzebne są jeszcze działania służb, które powinny je zacząć egzekwować.