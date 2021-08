Gdynia przedłuża działanie szczepibusa. Można się w nim zaszczepić do 20 sierpnia

Tokio 2020. Marcin Lewandowski kontuzjowany, musiał przerwać bieg. Piękne słowa polskiego mistrza

- Nie wiem, na jaką próbę wystawia mnie Bóg, ale jedyne, co mogę zrobić, to wziąć to z pokorą na klatę i czekać na rozwój wydarzeń – mówił Marcin Lewandowski, który z powodu kontuzji łydki musiał zejść z bieżni w trakcie półfinałowego biegu na 1500 m.