Autobus pełen szczepionek będzie krążył po gdyńskich dzielnicach. Można się zaszczepić bez wcześniejszej rejestracji

Prawie 50 tys. mieszkańców zaszczepiło się w gdyńskich powszechnych punktach szczepień. Teraz, gdy Gdynia Arena wróciła do swoich sportowych działań, załoga, która koordynowała i wykonywała tam szczepienia, przeniesie się do szczepibusa. Zaszczepić się w nim będzie można bez wcześniejszej rejestracji. Jedyne co musimy znać, to który termin będzie dla nas odpowiedni i dzielnicę Gdyni, w której aktualnie szczepibus stoi.

– Zespół, który pracował w Gdynia Arenie, będzie teraz bardziej mobilny. W ramach działalności specjalnego autobusu ze szczepieniami odwiedzi różne części Gdyni i będziemy starali się dotrzeć do tych wszystkich mieszkańców, dla których utrudnieniem był dojazd do Gdynia Areny lub UCMMiT-u. Dotrzeć możliwie jak najbliżej, czyli właśnie do dzielnic – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Harmonogram postoju Szczepibusa w dzielnicach miasta: