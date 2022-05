Gdynia. Poważny wypadek z udziałem pieszego. Trwa akcja ratunkowa 18.05.2022 r.

Gdynia. Ciężarówka potrąciła mężczyznę. Trwa akcja ratunkowa

Seria groźnych wypadków w Trójmieście w środę 18.05.2022 r.

To kolejne potrącenie, jakie miało miejsce w środę na terenie Trójmiasta. Wcześniej, po godz. 9 na Jaśkowej Dolinie doszło do potrącenia 12-letniego chłopca, który trafił karetką do szpitala. Podobnie zakończył się wypadek, który miał miejsce po południu na ul. Elbląskiej. Potrącony rowerzysta, także potrzebował pomocy medycznej. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drogach. Sucha nawierzchnia powoduje wśród wielu kierowców dużą pewność na drodze, jednak dominujące nad trójmiejskim niebem słońce, może doprowadzić do problemów z widocznością.