Gdynia: Podpisano umowę na trzy fregaty „Miecznik” dla Marynarki Wojennej RP. Nawet 8 miliardów złotych trafi do polskich stoczni

Głównym wykonawcą zlecenia ma być właśnie gdyński zakład w ramach konsorcjum PGZ-Miecznik.Minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę w imieniu Inspektoratu Uzbrojenia. Dzisiejszej uroczystości przyglądali się m.in. stoczniowcy oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP, w której służyć mają w przyszłości „Mieczniki”.

– Cieszę się, że, niedługo po zamówieniu czołgów Abrams dla polskich sił zbrojnych i pancernych, możemy dziś, tu, w Gdyni, podpisać umowę zamówienia trzech okrętów dla Marynarki Wojennej – podkreślił szef resortu obrony narodowej. – Zostaną one wyprodukowane w Polsce. Oczekuję, że proces budowy będzie przebiegał tak sprawnie, jak w przypadku niszczycieli min „Kormoran”. Jest to wizytówka zdolności i możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jednocześnie jest to dowód, że można w Polsce budować okręty, które są bardzo dobrze oceniane przez polskich marynarzy.