Gdynia dofinansuje mieszkańcom zakup rowerów elektrycznych. Będzie można uzyskać od miasta do 2,5 tys. zł

Gdynia dofinansuje zakup rowerów elektrycznych jako pierwsza w Polsce

- W Polsce nie ma obecnie krajowego systemu dotacji do rowerów, co jest praktykowane w wielu innych państwach i regionach UE - poinformował Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Dotacja, jako forma zachęty do zmiany nawyków transportowych - choćby częściowo - jest jednym z elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz innych dokumentów strategicznych, mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, a także poprawę jakości życia, w tym zdrowia Europejczyków. Na poziomie krajowym, Gdynia jest pierwszym miastem, które zdecydowało się dofinansowywać zakup rowerów elektrycznych dla mieszkańców.