Gdynia do przeglądu: "PODOBNO ". Felieton Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

PODOBNO moje felietony tu i ówdzie lekutko denerwują naszą lokalną grupę trzymającą władzę, a najlepszym dowodem na to jest to, że o tym nie mówią i udają, że o nich nie słyszeli. Jak YETI: podobno istnieje, ale nikt go nie widział. Nikt przecież nie ujawni swojego niezadowolenia, polemizując z tym co piszę - to oznaczałoby, że władza z wyżyn swego majestatu dostrzegła małego żuczka. Moje felietony nie tylko ich NIE DENERWUJĄ, ale nawet są im NIEZNANE. Dlatego właśnie smutna pielgrzymka udała się do siedziby jednego z trójmiejskich mediów, by tam, w zaciszu gabinetu, pożalić się jak bardzo ich one NIE DENERWUJĄ i jak bardzo są NIEISTOTNE i nikt ich nie czyta. Podobno tak bardzo NIE DENERWUJĄ, że aż oddelegowano na łamy jedynego aktywnego radnego, żeby też coś pisał – ale oczywiście nie przywołując imienia tego, który wkurza. To po prostu zupełnie niezależna akcja, a zbieżność czasu – przypadkowa. Ktokolwiek się do tego przyczynił – jestem mu bardzo wdzięczny. Dobrze, gdy czytelnicy mają porównanie narracji. A ja osobiście uwielbiam patrzeć, jak ktoś usiłuje się drapać lewą ręką za prawym uchem.