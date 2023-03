GDYNIA DO PRZEGLĄDU: O dublerach dublerów, czyli czy grożą nam puste ławy rady miasta?

Nie lekceważę kwestii potencjalnego łamania przepisów przez któregokolwiek radnego, ale o prawie nie będę pisać felietonu. Niech ktoś ustali fakty, potem możemy to komentować. Tylko to się raczej NIE WYDARZY. Widać to po pierwszych spotkaniach powołanej do tego celu komisji, która powstała raczej by wyjaśniać, a nie – by wyjaśnić. To taka zabawa, by gonić króliczka, a nie – by go złapać. Samorządność Wojciecha Szczurka zapewniła sobie większość w speckomisji, a później zajęła się ustalaniem sposobu procedowania i zastanawianiem się, kiedy należałoby kogokolwiek wysłuchać w tej sprawie. Ponieważ komisję powołano do zajęcia się donosami dotyczącymi pięciu osób, komisja zajęła się ustalaniem, dlaczego nie może zająć kolejnym zawiadomieniem. Dotyczący tym razem radnego Jędrzejewskiego, który zdaniem autorów zawiadomienia, od dawna nie mieszka już w Gdyni. Komisja stwierdziła, że jeśli rada poszerzy jej kompetencje o ten przypadek, wtedy nim się zajmie. To o tyle zagadkowa strategia, że ja wiem co najmniej jeszcze jednym wniosku, tym razem dotyczącym radnej Raczyńskiej (też z Samorządności) i analogicznego zarzutu. O nim z kolei cisza. Dlaczego?