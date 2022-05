GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Felieton bardzo kulturalny Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Dla nas, w najbardziej oczywistym wymiarze, to GCF, Konsulat Kultury, świetny Teatr Muzyczny, doroczny Festiwal Filmów Fabularnych oraz miejskie muzea, do których zaglądamy relatywnie rzadko. To, że żyjemy na prowincji kulturalnej wie każdy, kto wybrał się do innych miast i zachwycił różnorodnością oferty kulturalnej. Czy u nas mogłoby być inaczej? Co nie działa – i dlaczego?

Jarosław Wojciechowski, który przez lata kierował Gdyńskim Centrum Kultury, a niedawno rozstał się z tą instytucją zmęczony stylem współpracy, powiedział trafnie: „To miasto zasługuje na więcej, ale ludzie zdolni, kreatywni i próbujący wprowadzić tu światowe spojrzenie są wykluczani. Zamiast tego mamy od lat zaklęty krąg tych samych osób, instytucji, firm i stowarzyszeń, o których w ciemno można powiedzieć, że dostaną granty miejskie".

Dodał też, coś o czym mówię od lat i co jak widać, w kulturze jest też bolączką: „Nie powinno być tak, że prezydent jednoosobowo decyduje o tym, co ma się dziać w kulturze lub w innych dziedzinach życia, zamykając się na dialog z tymi, którzy mają inne propozycje. Jeśli ktoś ma w sobie mocne przekonanie, że wszystko wie najlepiej, to jest to początek końca”.