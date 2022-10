GDYNIA DO PRZEGLĄDU: Elektryczny Wojciech, czyli Zygmunt broni prezydenta

Wprawdzie inni na mój widok przechodzą na drugą stronę jezdni, ale to pewnie teatr i gra pozorów. Od dziś wszystko będzie jasne, bo pochwalę w sposób jasny i jednoznaczny, prezydenta Gdyni, niemiłościwie od wieków nam panującego, Wojciecha Bogusława. Co ważne, zupełnie niekoniunkturalnie. Bohater felietonu ma moje pochwały – jak to śpiewał Lech Janerka – „dokładnie tam”, a na pewno wielu oczekuje, że dołączę do szyderców i zezłoszczonych. Nic, tylko ryknąć wraz z nimi: skandal! Aż się prosi, by dołączyć do chóru krytyków. Tylko, że ja jako genetyczny solista, do chórów to niekoniecznie.

No dobra, to za co chwalę dziś Wojciecha Szczurka? Za to, że nie dołączył do procesji lokalnych administratorów, którzy kilka dni temu uformowali się w kondukt w Warszawie. Tam wykrzykiwali swoje niezadowolenie z powodu wzrostu cen energii, oczekując, że rząd temat im szybko ogarnie. Kasy mało, a budżety miast się nie dopinają. A co w tym dobrego? – zapyta oburzony czytelnik. Ceny energii oszalały, miejskie budżety nie dopinają się niczym marynarka włodarza – chyba trzeba protestować?

NIE. Nie zatrudniamy administratorów miast, by skandowali i formowali się w kondukty. Najmujemy ich do rozwiązywania konkretnych problemów i zaspokajania potrzeb naszych wspólnot. Dla mnie prezydent pomiaukujący w stolicy, że źle, trudno i ojoj, to prezydent mówiący: nie mam pomysłu, jestem za krótki, nie byłem przygotowany na ciężkie czasy. To prezydent pozbawiający się pozycji negocjacyjnej, prezydent żebraczy, sponiewierany i nieskuteczny. Od administratora oczekiwałbym działań, a nie – skandowania. Oczekiwałbym skutecznego rozwiązywania spraw, zamiast mówienia jak bardzo są nierozwiązane. Oczekiwałbym skutecznego lobbingu, dzwonienia do osób, które są w stanie swoimi decyzjami coś realnie zmienić, a nie – wycieczek do stolicy i selfie z koleżankami i kolegami wspólnie protestującymi. W tym czasie ktoś mógłby opracowywać plan reakcji na kryzys energetyczny i robić jasną listę priorytetów, gdy przyjdzie do twardych wyborów.