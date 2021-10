Gdańskie Nieruchomości pod lupą śledczych. Prokuratura: Od lutego 2019 r. trwa postępowanie w sprawie możliwych nieprawidłowości

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz potwierdza prowadzenie postępowania w sprawie możliwych nieprawidłowości w Gdańskich Nieruchomościach. Zainteresowanie śledczych działalnością GN zasygnalizowali lokalni politycy PiS, którzy mieli problemy z uzyskaniem danych na temat remontów lokali komunalnych. Dotyczyło to m.in. mieszkań przy ulicach Waryńskiego oraz Królikarnia. W odpowiedzi GN informowały o fizycznym braku dokumentów, które przekazano do dyspozycji śledczych. Radni oraz poseł Kacper Płażyński nie dali wiary takim tłumaczeniom urzędników.

– Skoro pan prezydent Piotr Grzelak nie chce udzielić odpowiedzi, to są dwie możliwości: albo jest niekompetentny i nie potrafi zebrać informacji, do których jako radni mamy dostęp, albo boi się ich udzielić, ponieważ jest świadom np. szeregu nieprawidłowości – mówił radny Andrzej Skiba .

– Jeżeli rzeczywiście toczy się postępowanie, które dotyczy wszystkich lokali komunalnych remontowanych w ostatnich latach, to być może mamy do czynienia z gigantyczną aferą, o której opinia publiczna nie wiedziała do dziś – mówił poseł Kacper Płażyński.