Władze Gdańska nie chcą udostępnić radnym PiS informacji dot. remontów mieszkań komunalnych, choć zdaniem UODO powinny

- To kwestia dużych kwot - mówił radny Andrzej Skiba. - W budżecie na rok 2021 i 2020 przewidziana pula środków na remonty mieszkań wchodzących w zasób gminy Miasta Gdańska to 10 mln zł. Każde dobrze wyremontowane mieszkanie to radość gdańskich rodzin. Źle się dzieje, gdy gdańskie rodziny muszą długo oczekiwać na te remonty lub gdy są wykonywane niewłaściwie. Można odnieść wrażenie, że działania radnych, które są nastawione na dobro mieszkańców, spotykają się z niemiłym przyjęciem ze strony wiceprezydenta Grzelaka. Jeżeli w jednym urzędzie dwóch wiceprezydentów różnie interpretuje przepisy dot. ochrony danych osobowych, to jeden z nich musi się mylić. Naszym zdaniem umyślnie myli się wiceprezydent Grzelak. Mając listę oraz zapał jesteśmy w stanie zweryfikować te remonty. Problem nie jest teoretyczny. Na ulicy Strajku Dokerów w Nowym Porcie jest gminny lokal, który od dwóch lat nie jest zamieszkały. Brak remontu powoduje pogorszenie jakości lokalu, co wpływa nie tylko na niemożność zamieszkania, ale też pogorszenie się mieszkań w okolicy poprzez wilgoć i grzyb, które idą do góry. Gdańskie Nieruchomości miały przeprowadzić remont w pierwszym kwartale 2020 roku. Władze Gdańska brak remontu winiły wspólnotę mieszkaniową i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wystąpiłem o dokumenty do PZWK. Konserwator wskazuje, że Gdańskie Nieruchomości zwróciły się o wydanie opinii w październiku 2020 roku. W ciągu miesiąca konserwator stwierdził, że nie ma problemu. W jaki sposób można winić konserwatora o wstrzymanie prac remontowych, które miały być przeprowadzone w pierwszym kwartale roku, jeżeli pismo trafia do niego jesienią? - pytał miejski radny PiS.