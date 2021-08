Gdańsk: Repatrianci z Kazachstanu zamieszkali w Gdańsku. "To było nasze marzenie, by tu być"

- Jesteśmy wdzięczni, że pani prezydent przyjęła nasza rodzinę - mówiła pani Anna, która z mężem i synem przyjechała właśnie do Gdańska. - Nie mieliśmy możliwości przyjazdu tutaj bez repatriacji. Widzieliśmy sporo informacji o mieście w Internecie, słyszeliśmy też od innych repatriantów o Gdańsku. To było nasze marzenie, by tu być. Napisaliśmy list do prezydent ze swoją historią, z historią dziadków męża, no i jesteśmy - opowiadała.