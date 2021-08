Władze Pomorza, Gdańska, Sopotu i Gdyni gotowe - razem z rządem - przyjąć Afgańczyków

- Poczucie solidarności, której też Polacy – i to chcę podkreślić – przez wiele, wiele lat doświadczali i uzyskiwali od innych narodów, wtedy, kiedy byli zmuszeni opuszczać nasz kraj - swoją własną ojczyznę, wymaga również takiej solidarności wobec tych biednych uchodźców, którzy są zmuszeni do opuszczenia Afganistanu – zaznaczył marszałek Mieczysław Struk na wstępie wspólnej konferencji prasowej na gdańskim stadionie.

Marszałek Pomorza zaprasza uchodźców z Afganistanu. To dobra decyzja?

- Pierwsza kostka domina jest po stronie rządu, po stronie Rady Ministrów – tłumaczyła z kolei prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która podkreśliła, że „potrzeba rozwiązań systemowych”. Powołując się na oficjalne dane władz państwa mówiła o 500 uchodźcach z Afganistanu, którzy przybyli do Polski do 23 sierpnia i kolejnych napływających każdego dnia. Wspomniała także o deklaracji zrzeszającej 12 największych miast w kraju, Unii Metropolii Polskich na temat braku obojętności wobec sytuacji na zewnątrz. Zwróciła uwagę, że w przypadku imigrantów z południowej Azji mamy do czynienia z zupełnie innym „kręgiem kulturowym” niż chociażby w przypadku Białorusinów, od pewnego czasu licznie przyjmowanych przez polskie gminy i kulturowo zbliżonych. - Potrzebna jest troska, roztropne działanie, szeroka współpraca – taka, żeby okazać szacunek każdemu człowiekowi – dodała.